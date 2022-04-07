Африканський експортно-кредитний банк запускає програму фінансування торгівлі через війну в Україні

Рада директорів Африканського експортно-імпортного банку (Afreximbank, Каїр) схвалила запуск "Програми фінансування торгівлі для Африки в умовах Української кризи" (UKAFPA) – програми кредитних ліній для контролю за наслідками розв'язаної Росією війни в Україні для економіки та бізнесу африканських країн загальним обсягом $4 млрд.

Про це йдеться в повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.

"UKAFPA є відповіддю на терміновий заклик до екстреного втручання з боку держав-членів Банку. UKAFPA – запити на фінансування, отримані з усієї Африки, вже перевищують $15 млрд. Необхідно терміново задовольнити ці прохання, щоб уникнути катастрофічних соціальних умов в Африці та знизити ризик перетворення на політичні виклики", – сказано в повідомленні.

Відповідно до нього, враховуючи важливість Росії та України як джерел сирої нафти та газу, сировини та зерна, війна має ширші наслідки у глобальному масштабі, включно з несприятливим впливом на економіку африканських країн, особливо тих, які значною мірою залежать від імпорту зерна, добрив та палива.

У релізі наголошується, що метою програми є фінансування повторних замовлень на імпорт у зв'язку зі зростанням цін в очікуванні коригування внутрішнього попиту, фінансування зворотного викупу нафти та металів для вивільнення коштів на закупівлю продовольства та добрив, стабілізація доходів від експорту товарів, фінансування дефіциту доходів від туризму .

Afreximbank нагадав, що раніше вже ініціював подібні програми, у тому числі Лінію фінансування пом'якшення впливу пандемії на торгівлю (PATIMFA), що завершилася в березні цього року, через яку виділив понад $7 млрд на підтримку економіки африканських країн у їх боротьбі з пандемією COVID-19.

Фінустанова сподівається на співпрацю з банками та установами-партнерами для забезпечення продовольчої безпеки, адекватних постачань палива та запобігання нестачі добрив та сільськогосподарських ресурсів на тлі економічного націоналізму, що відновився у всьому світі.

Afreximbank – це панафриканська багатостороння фінансова установа, уповноважена фінансувати та просувати внутрішньоафриканську та зовнішню торгівлю. Як рішучий прихильник Африканської континентальної угоди про вільну торгівлю (AfCFTA) банк запустив Панафриканську платіжно-розрахункову систему (PAPSS), яка була прийнята Африканським союзом (АС) як платіжно-розрахункова платформа для підтримки реалізації угоди AfCFTA.

На кінець 2020 року сукупні активи та гарантії банку становили $21,5 млрд, а кошти його акціонерів – $3,4 млрд. Банк видав понад $42 млрд у період із 2016 по 2020 роки. Банк має, зокрема, рейтинги "Baa1" від Moody's та "BBB-" від Fitch.