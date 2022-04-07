Швейцарія заблокувала російські активи на $8 мільярдів

Швейцарія заблокувала російські активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків ($8 млрд) станом на сьогодні – за п'ять тижнів після того, як вона вперше ввела санкції проти оточення Владіміра Путіна.

Про це пише Bloomberg, передає Європейська правда.

Нова цифра на 30% більша в порівнянні з 5,75 млрд франків, про які 24 березня повідомив Швейцарський секретаріат з економічних питань (SECO).

Вищий показник свідчить про те, що реалізація санкцій працює добре, заявив глава SECO Ервін Боллінджер.

Раніше Швейцарія несподівано відійшла від традиції нейтралітету і заявила, що повністю підтримає заходи Європейського союзу проти Росії. Тим не менш швейцарський уряд і, зокрема, SECO зазнали критики з боку політиків у Берні та ЗМІ за те, що вони не зробили достатньо для блокування активів росіян, які перебувають під санкціями.

"Так, російські активи у Швейцарії становлять від 150 до 200 мільярдів швейцарських франків, але дозвольте мені прояснити, що не кожен росіянин тут під санкціями", – сказав Боллінджер у відповідь на цю критику.

Із 900 осіб, згаданих на даний момент у списках санкцій, "дуже небагато" з цих людей мають нерухомість у Швейцарії, і набагато менше є платниками податків", сказав Боллінджер.

"Ми можемо говорити про невелику групу, я думаю, це навіть не 100 людей", – додав він.

SECO стверджує, що повністю реалізувала всі попередні раунди санкцій Європейського союзу, але вжиття заходів може зайняти час через складність кожного випадку.