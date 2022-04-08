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ЄІБ заявив про готовність прискорити передачу Україні додаткових 1,3 мільярда євро

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ЄІБ заявив про готовність прискорити передачу Україні додаткових 1,3 мільярда євро
Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр заявляє, що у співпраці з іншими інституціями Європейського союзу Банк готовий прискорити передачу Україні додаткових 1,3 млрд євро протягом найближчих місяців.

Про це Хойєр заявив за результатами розмови з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Світ захоплюється хоробрістю та бойовим духом України перед обличчям агресії. У співпраці з іншими інституціями ЄС ми готові прискорити передачу додаткових 1,3 млрд євро найближчими місяцями. Як і весь ЄС, Банк ЄС повністю відданий підтримці стійкості та швидкому відновленню у мирній і незалежній Україні", – сказав Хойєр.

Шмигаль у свою чергу наголосив, що уряд вважає інвестиційні ресурси Банку одним із пріоритетних джерел для фінансування проектів розвитку.

"Банк надав своєчасну допомогу в розмірі 668 млн євро, які були спрямовані на фінансування першочергових гуманітарних і соціальних видатків", – зазначив Шмигаль.

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