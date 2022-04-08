Канада виділить Україні воєнної допомоги та кредитів на $1,2 мільярда

Проєкт федерального бюджету Канади на 2022 рік (стартує 1 липня), представлений віцепрем'єркою Христею Фріланд у парламенті в четвер, передбачає продовження активної фінансової підтримки України, зокрема, виділення 500 млн канадських доларів (майже $400 млн) воєнної допомоги та 1 млрд канадських доларів (майже $800 млн) кредитів.

Про це йдеться у проєкті канадського бюджету, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, на початку цього року Канада оголосила про розширення операції UNIFIER – місії канадських збройних сил із забезпечення військової підготовки та підтримки українських сил, у рамках якої з 2015 року Канада підготувала близько 33 тисяч українських військових та силовиків, а також про надання воєнної допомоги на суму понад 90 млн канадських доларів.

"У бюджеті на 2022 рік пропонується виділити додатково 500 млн канадських доларів у 2022-2023 роках для надання додаткової воєнної допомоги Україні", – зазначається в проєкті.

У ньому уточнюється, що Канада вже надає воєнну допомогу – як летальну, так і нелетальну, а також у партнерстві з союзниками ділиться розвідувальними даними та підтримує підвищення кібербезпеки України.

Щодо санкцій та притягнення Росії до відповідальності, у проєкті бюджету на 2022 рік оголошено про намір уряду уточнити повноваження міністра закордонних справ щодо конфіскації та розпорядження активами, що належать фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями.

У документі зазначається, що на сьогодні Канада виділила 145 млн канадських доларів на гуманітарну допомогу та 35 млн канадських доларів на допомогу з метою розвитку для надання прямої підтримки українцям, які постраждали від незаконного російського вторгнення, а також кредити на загальну суму 620 млн канадських доларів для підтримки фінансової стабільності України, економічної стійкості та реформ управління.

"У бюджеті на 2022 рік оголошено, що Канада запропонує уряду України нові кредитні ресурси на суму до 1 млрд канадських доларів через новий керований рахунок для України у Міжнародному валютному фонді (МВФ), щоб уряд міг продовжувати свою діяльність", – йдеться у проєкті.

У ньому уточнюється, що Канада працювала з урядом України, МВФ та іншими країнами-членами над створенням цього механізму та заохоченням союзників і партнерів до участі.

Крім того, Канада нагадала, що з 17 березня дала дозвіл українським біженцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності залишатися в Канаді як тимчасовим мешканцям терміном до трьох років з правом на роботу. Їм також буде доступна додаткова підтримка, така як мовна підготовка та послуги з профорієнтації.

Федеральний уряд також розробляє спеціальну програму постійного проживання для українців, які мають родичів у Канаді.