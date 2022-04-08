США запровадили санкції проти найбільшої у світі російської алмазодобувної компанії

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської держкомпанії АЛРОСА, а також проти російської "Об’єднаної суднобудівної корпорації" (ОСК).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Мінфінансe США (OFAC) внесло у санкційний список АЛРОСА, російське державне підприємство і найбільшу в світі алмазодобувну компанію, яка також відповідає за 90% російських потужностей з видобутку алмазів", – йдеться у повідомленні.

Держдепартамент також змінив санкційний статус акціонерної компанії "Об’єднана суднобудівна корпорація", а також її дочірніх компаній і членів правління. ОСК – це російське держпідприємство, яке розробляє та будує більшість військових кораблів російської армії.Зазначається, що ймовірно, багато з них використовуються для бомбардування міст України та шкоди громадянам України.

"Через ці санкції казначейство припиняє додаткові джерела підтримки та доходів для уряду РФ для ведення неспровокованої війни проти України", – наголосили у Мінфіні США.