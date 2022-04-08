EPAM повністю залишає РФ

EPAM Systems Inc. йде з РФ та припиняє всі операції в країні у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомив засновник компанії Аркадій Добкін у листі до співробітників, передає dev.by.



"4 березня ми оголосили про своє рішення припинити обслуговування клієнтів у Росії. Після ретельної оцінки нашої діяльності за останні чотири тижні та консультацій з нашими клієнтами та партнерами по всьому світу, ми вирішили припинити всі операції EPAM у цій країні", – зазначив він.



За його словами, зупинка роботи триватиме поетапно упродовж наступних трьох місяців.

Також Добкін нагадав, що з початку війни компанія виділили гуманітарну допомогу українським співробітникам та їхнім сім'ям на суму $100 млн. Водночас він анонсував запуск "EPAM Ukraine Assistance Fund", чия місія–допомогти всім українцям, які мають потребу.

"І сьогодні, більш ніж будь-коли, ми підтримуємо Україну та кожен уряд, бізнес та людину, які засуджують дії, вжиті проти народу України", – підсумував Добкін.

EPAM Systems Inc. заснована в 1993 році в Мінську, є розробником програмного забезпечення для різних секторів економіки.

Офіси компанії розташовані в 25 країнах, послуги надає клієнтам у більш ніж 40 країнах. Виручка EPAM у четвертому кварталі 2021 року зросла на 53,1% і склала $1,11 млрд. Чистий прибуток склав $142,3 млн, збільшившись у 1,7 раза порівняно з аналогічним періодом 2020 року.