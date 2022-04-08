Окупанти обстріляли вокзал у Краматорську, понад 30 загиблих (оновлено)

Російські окупанти нанесли ракетні удари по залізничному вокзалу Краматорська на Донеччині. Правоохоронці на місці повідомляють про десятки загиблих та поранених.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

"По залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей", – написав він.

Пізніше Кириленко додав, що станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених. Серед поранених значна кількість перебуває у важкому стані.

Як повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, на момент удару по вокзалу велася евакуація населення і на вокзалі перебували майже 4000 цивільних осіб, серед яких більшість – жінки та діти.

Внаслідок обстрілу "Укрзалізниця" змінила графік евакуаційних потягів з Донбасу.

"Поки станція "Краматорськ" закрита для прийому поїздів, зі Слов'янська сьогодні відправиться евакорейсом поїзд №45 до Ужгорода, очікуються відправлення рейсів №274, №276, №278 та №92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно", – повідомляє пресслужба компанії.

Точний час відправлення не повідомляється, поїзди відправлятимуться в міру заповнення.

Раніше в компанії повідомляли, що евакуаційні рейси: безкоштовні; пріоритет віддається дітям та матерям; тварин можна і потрібно брати із собою, виняток для великих та/або агресивних тварин; великі речі можуть бути не допущені в поїзд через брак місця.

Крім того, у компанії зазначали, що на евакуаційних рейсах немає живлення у вагонах і може бути обмежена кількість постільних наборів.