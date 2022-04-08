Правоохоронці арештували 86 мільйонів на рахунках кримських бізнесменів з подвійним громадянством

Слідчі Державного бюро розслідувань виявили кількох комерсантів, які зберегли українське громадянство, проте ведуть бізнес в Криму, сплачуючи податки країні агресору.

Як повідомляє пресслужба ДБР, наразі арештовано понад 86 млн грн на їхніх рахунках в українських банках.

Під час досудового слідства встановили, що комерсанти після анексії Криму отримали російське громадянство, зберігши українські паспорти.

"Вони сплачували податки від бізнесу країні-агресору, чим фінансували військову агресію окупантів. Отримані прибутки вони відмивали через українські фірми для уникнення санкцій", – йдеться у повідомленні.

ДБР встановило ці рахунки, на яких акумульовано понад 86 млн грн, та вжило відповідних заходів для арешту фінансових ресурсів.

Триває досудове слідство за ст. 436-2 та ст. 110-2 КК України.