Під час війни в Україні продовжують працювати 58% громадян, – опитування

Все більше українців повертаються до роботи, наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 58% (у березні таких було 46%).

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

В цілому 29% громадян працюють у звичайному режимі, 26% – частково або віддалено, 3% – почали працювати на новій роботі. Водночас 41% втратив роботу на час війни (у березні було 53%).

Зазначається, що найбільше тих, хто зараз працює, – у західних областях, тоді як лише третина мешканців на сході мають роботу, а інші дві третини – втратили роботу.

Також 81% українців підтримуює ідею збільшення податків для українського бізнесу, який продовжує працювати в Росії.

Опитування відбувалося 6 квітня, у ньому взяли участь 1200 повнолітніх українців в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Із респондентами спілкувалися методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.