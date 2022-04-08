Під час війни в Україні продовжують працювати 58% громадян, – опитування
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".
В цілому 29% громадян працюють у звичайному режимі, 26% – частково або віддалено, 3% – почали працювати на новій роботі. Водночас 41% втратив роботу на час війни (у березні було 53%).
Зазначається, що найбільше тих, хто зараз працює, – у західних областях, тоді як лише третина мешканців на сході мають роботу, а інші дві третини – втратили роботу.
Також 81% українців підтримуює ідею збільшення податків для українського бізнесу, який продовжує працювати в Росії.
Опитування відбувалося 6 квітня, у ньому взяли участь 1200 повнолітніх українців в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Із респондентами спілкувалися методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.