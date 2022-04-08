Євросоюз офіційно затвердив п’ятий пакет санкцій проти РФ

Європейський Союз запровадив п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на агресію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Останні санкції були прийняті після звірств, скоєних російськими збройними силами в Бучі та інших містах під російською окупацією. Мета наших санкцій – зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які приймають рішення в Кремлі, що їхня незаконна агресія коштує дорого", – прокоментував голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Зокрема, з серпня 2022 року вступає в силу заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, які походять з РФ або експортуються звідти. Наразі імпорт вугілля в ЄС становить 8 млрд євро на рік.



Також передбачена заборона доступу до портів ЄС судам під прапором Росії. Виключення надаються для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетичного сектору.



Крім того, забороняється російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС, зокрема транзитом. Виняток надається фармацевтичній, медичній, сільськогосподарській та харчовій продукції та гуманітарним перевезенням.



Також передбачена заборона на експорт в РФ реактивних двигунів, квантових комп’ютерів, напівпровідників, електроніки, програмного забезпечення. Під заборону на імпорт підпадають деревина, цемент, добрива, морепродукти та алкоголь. Відповідні заборони на експорт та імпорт оцінюються у 10 мільярдів євро та 5,5 мільярдів євро відповідно.

ЄС також передбачив посилення санкцій для уникнення обходу чинних обмежень. Зокрема, йдеться про заборону на участь російським компаніям у закупівлях в ЄС та заборону на фінансову підтримку російським органам влади.

Також розширена заборона на депозити в крипто-гаманці, а також на продаж банкнот і цінних паперів, що переказуються в будь-якій офіційній валюті держав-членів ЄС до Росії та Білорусі, або будь-якій фізичній чи юридичній особі в цих країнах.

Водночас ЄС наклав санкції на компанії, чиї продукти чи технології відіграли роль у вторгненні РФ, на ключових олігархів та бізнесменів, високопоставлених чиновників Кремля, пропагандистів, а також членів сімей осіб, які вже потрапили під санкції.



Крім того, запроваджена повна заборона на транзакції чотирьох ключових російських банків. Після того, як їм було відмовлено у доступі до SWIFT, активи цих банків будуть заморожені, що означає повну ізоляцію від ринків ЄС.