Німеччина виділить 2 мільярди євро на утримання українських біженців

Федеральний уряд Німеччини спрямує цьогоріч 2 млрд євро на витрати з утримання біженців з України.

Відповідне рішення було ухвалено за результатами наради прем’єрів центрального та земельних урядів країни, передає Укрінформ.

"Федеральний уряд підтримає федеральні землі та місцеві органи влади у 2022 році загалом на 2 млрд євро для покриття додаткових витрат на біженців з України", – йдеться у висновках наради, які є у розпорядженні агентства.

Сума складається з 500 млн євро на підтримку місцевої влади за рахунок витрат на проживання для біженців з України; 500 млн євро на покриття витрат, які вже були профінансовані на сьогоднішній день; 1 млрд євро як внесок на інші витрати земель.

Зазначається, що біженці з України, які потребують допомоги, у подальшому отримають фінансову підтримку, як і визнані шукачі притулку, що потребують допомоги. Виплати розпочнуться з 1 червня.

"Необхідною умовою для цього буде реєстрація в центральному реєстрі іноземців та подання свідоцтва, виданого на підставі реєстрації або посвідки на проживання", – йдеться у документі.

Передбачено, зокрема, надання медичного обслуговування та можливість дітям отримувати освіту.

Крім того, біженці з України можуть негайно почати працювати в Німеччині за наявності посвідки на проживання. Дозвіл Федерального агентства зайнятості для цього не потрібен.