COVID-сертифікат у "Дії" відображатиметься 1,5 року

Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством цифрової трансформації та НСЗУ ухвалили рішення не видаляти із щастосунку "Дія" цифровий сертифікат про вакцинацію проти СOVID-19 упродовж 545 днів від дати щеплення.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, відповідні часові нововведення почали діяти із 5 квітня.

"Російське вторгнення змусило понад 3 млн жінок та дітей залишити рідну землю і виїхати за кордон. У багатьох країнах, де зараз перебувають наші громадяни, діють карантинні обмеження. Щоб полегшити процедуру підтвердження вакцинації українців від COVID-19, ми вирішили продовжити відображення сертифікатів в "Дії". Це дозволить українцям пред'явити цифровий документ про отриману в Україні вакцинацію від коронавірусної хвороби та отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи в країні перебування", – зазначила заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Наголошується, що термін відображення змінено у всіх видах сертифікатів: "жовтому" (підтвердження 1 дози від COVID-19), "зеленому" (2 дози), "бустерному" (3 дози).

Водночас, у МОЗ підкреслили, що сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично, для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі "Дія". Так само як генерували нинішній сертифікат.

Український COVID-сертифікат визнаний країнами-членами Довірчої мережі ЄС, до складу якої входить понад 60 країн світу. Відтак з українським цифровим документом можна уникати карантинних обмежень в іноземних країнах.