Мобільні оператори відновлюють зв’язок у звільнених від окупантів населених пунктах за допомогою Starlink

Мобільний оператор "Київстар" відновив зв'язок у звільненій Бородянці Київської області, використовуючи обладнання Starlink від компанії SpaceX.

Про це повідомила провідний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю компанії Ірина Леліченко, інформує Інтерфакс-Україна.

"Інженери "Київстару", використовуючи обладнання Starlink, запустили зв'язок у місті та передмісті. Мобільне обладнання мережі було виведено з ладу при обстрілі та руйнуванні міста окупантами. Щоб якнайшвидше дати людям зв'язок, компанія вирішила встановити пересувну базову станцію. А для "останньої" милі", що сполучає нове обладнання з основною мережею, були використані "космічні технології", – зазначила представниця компанії.

За її словами, за одну ніч інженери "Київстару" змонтували обладнання, налаштували транспортний тунель через супутниковий інтернет, провели технічні тести та доставили базову станцію до Бородянки.

Вона додала, що "Київстар" також відновив мобільний зв'язок у Бучі, Ірпені, Ворзелі та Гостомелі.

Напередодні оператор мобільного зв'язку lifecell повідомив, що увімкнув дві базові станції в Бучі за допомогою обладнання Starlink.

"Використання Starlink не залежить від звичайної інтернет-інфраструктури, адже супутникова система стійка до пошкоджень і здатна забезпечити безперебійне з'єднання. Зв'язком lifecell на базі Starlink забезпечені Бучанська міська рада, Ірпінська центральна міська лікарня (Буча), місцева продуктова мережа, аптечна інфраструктура та всі абоненти оператора, які перебувають у Бучі", – наголошується в повідомленні lifecell.

Окрім того, повністю відновлено зв'язок lifecell у населених пунктах Київської області Немішаєве, Микуличі, Капітанівка, Мила, Дмитрівка, Макарів, Фасівочка, частково – Ворзель, Гостомель, Мироцьке. Раніше lifecell уже повідомляв про відновлення зв'язку у 34 населених пунктах Київської та Чернігівської областей після їх деокупації.

Як повідомлялося, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України 5000 терміналів Starlink завдяки партнерству з компанією SpaceX, які здатні забезпечити безперебійну передачу даних з будь-якої точки України.