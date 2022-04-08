Велика Британія запровадила санкції проти доньок Путіна та Лаврова

Велика Британія запровадила персональні санкції проти двох доньок президента РФ Володимира Путіна та доньки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

"На Катерину Володимирівну Тихонову та Марію Володимирівну Воронцову, дочок президента Путіна, та Катерину Сергіївну Винокурову, дочку міністра закордонних справ Сергія Лаврова, будуть накладені заборони на в'їзд, а їхні активи заморожені", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкції скоординовані спільно з США.

В уряді Великобританії також вказують, що за підсумками аналізу раніше введені санкції мали руйнівний вплив на російську економіку.

"Аналіз показує, що Росія рухається до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу, оскільки оцінки зростання ВВП Росії в 2022 році зараз коливаються від -8,5% до -15%. У довгостроковій перспективі, за прогнозами експертів, економічний удар буде продовжуватися, а зростання ВВП сповільниться, оскільки країна відрізана від західних технологій.Кремль стоїть перед важким вибором будинку внаслідок своєї агресії за кордоном. на 8,67%", - зазначається у повідомленні.

Як наголосила очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс, пакет санкцій б'є по російській еліті та членах їхніх сімей, одночасно деградуючи російську економіку.

"Але нам потрібно зробити більше. У рамках G7 ми працюємо з партнерами, щоб припинити використання російської енергії та ще більше підірвати здатність Путіна фінансувати його незаконне та необґрунтоване вторгнення в Україну. Разом ми затягуємо храповик російської військової машини, позбавляючи Путіна джерел готівки", – заявила Трас.

Як повідомлялося, 8 квітня Європейський Союз запровадив п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на агресію в Україні.