Уряд зупинив усі капітальні видатки через війну, – Шмигаль

Уряд України фактично вже провів секвестр бюджету, відмовившись від усіх капітальних видатків.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

"Станом на сьогодні ми фактично зробили секвестр бюджету і відмовились від всіх капітальних видатків. Ми можемо лише ремонтувати пошкоджені речі, але нічого зараз не будуємо. Не робимо ніяких капітальних закупок. Зупинили абсолютно все, що стосується капітальних видатків. Також частково скоротили поточні видатки на 10%. Це дало нам змогу буквально три дні тому наповнити резервний фонд держави на 73 млрд гривень. Ми зробили переміщення грошей з поточних видатків в резервний фонд для фінансування в першу чергу потреб армії", – розповів Шмигаль.

Він додав, що крім витрат на військовий блок, уряд зосередився на фінансуванні гуманітарних та соціальних потреб.

"Окрім зосередження на армії, на військових потребах, держава виконує соціальні зобов’язання, тобто це весь гуманітарний блок – виплата заробітних плат, і весь соціальний блок – пенсії, соціальні платежі. Це те, з чого сьогодні складається переважно бюджет України", – наголосив прем’єр-міністр.

За його словами, залежно від того, як виконуватиметься бюджет в квітні, уряд буде розуміти, чи скорочувати далі бюджетні витрати, а також витрати, які мають характер обов’язкових платежів.

"По мірі того, як буде виконуватися бюджет, як буде йти співпраця з нашими партнерами, ми будемо орієнтуватися, чи скорочувати бюджетні витрати далі, чи скорочувати далі вже некапітальні витрати, тобто такі, що мають характер обов’язкових платежів. Думаю, в другій половині квітня ми вже будемо бачити тенденцію і спільно з міністром фінансів, міністром економіки ці речі будемо комунікувати з суспільством", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль припускав, що через війну надходження до держбюджету України у квітні можуть скласти лише половину запланованих, що може викликати необхідність тимчасового скорочення окремих соціальних видатків.