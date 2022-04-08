Кабмін дозволив подавати декларацію для оформлення гуманітарки в електронному вигляді
Відповідна постанова №409 від 6 квітня оприлюднена на урядовому порталі, повідомляє Мінфін.
"Прийнятою постановою запроваджується автоматизований облік товарів, що ввозяться у вигляді гуманітарної допомоги, а також використання ІТ-інструментів (QR-код, штрих-код, цифровий код, тощо) у разі подання декларації у паперовому вигляді. Таким чином, вивільниться час на фізичне оформлення та пропуск транспортних засобів із гуманітарною допомогою", – пояснили у міністерстві.
Мінфін зазначає, що постановою також приводяться у відповідність окремі терміни, які використовуються в міжнародній практиці.
Як повідомлялося, наприкінці березня Кабмін запровадив спрощений режим оформлення гуманітарної допомоги, передбачивши подачу лише одного документа — декларації, яка заповнюється на митниці. Також уряд скасував список товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Таким чином, як гуманітарна допомога можуть ввозитись будь-які товари.