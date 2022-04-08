У ДБР підтвердили втечу за кордон ексголови КСУ Тупицького

Державне бюро розслідувань розслідує незаконну втечу за кордон колишнього очільника Конституційного суду України Олександра Тупицького.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон екссудді та колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що Тупицький залишив межі України без проходження прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

"Слідство зафіксувало перебування Тупицького в Австрії у центі Відня поруч із автомобілем, зареєстрованим на дружину", – додали в ДБР, зауваживши, що, за інформацією прикордонників, у законний спосіб Тупицький держкордон України не перетинав.

Триває слідство у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Раніше про те, що Тупицький залишив територію України повідомили журналісти "Схем". Вони з'язували, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну суддя разом з родиною переїхав на захід України. Уже 17 березня, за даними прикордонників, дружина Ольга Тупицька разом з двома дітьми перетнула кордон з Угорщиною на своєму автомобілі BMW. Пізніше журналістам вдалося помітити самого Тупицького, який 24 березня виходив з готелю Stefanie у центрі австрійської столиці.

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького з посади судді КСУ строком на два місяці. У свою чергу у прес-службі КСУ тоді заявили, що цей указ суперечить Конституції. Згодом Зеленський продовжив строк відсторонення голови КСУ ще на місяць, а згодом скасував указ Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддєю Конституційного Суду. Однак Верховний Суд визнав цей указ незаконним, оскарження цього рішення триває.

Перед відстороненням виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив Тупицькому про підозру у справі про корупцію. За даними слідства, у 2018 році, обіймаючи посаду заступника голови КСУ, діючи в особистих інтересах та інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, він вплинув на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від надання свідчень або дав свідомо неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов'язаного з протиправним заволодінням майновими активами ПАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".