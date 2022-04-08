Євросоюз заморозив активи олігархів з Росії та Білорусі вартістю 30 мільярдів євро
Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.
Зазначається, що одним із завдань групи є встановлення зв’язку між підсанкційними власниками активів та злочинною діяльністю. Task Force запросила країни-члени надати дані щодо активів, заморожених на цей час.
"Хоча ця робота триває, більше половини країн-членів уже надали Єврокомісії таку інформацію, за якою вже замороженими є активи на суму 29,5 млрд євро, включаючи таке майно, як кораблі, вертольоти, нерухомість та предмети мистецтва на 6,7 млрд євро. Крім того, були заблоковані майже 196 млрд євро фінансових операцій", – йдеться у повідомленні.
Група "Заморозити та вилучити" була створена Єврокомісією у березні для покращення координації між країнами ЄС, а також з його міжнародними партнерами в імплементації санкцій проти російських і білоруських компаній та осіб.