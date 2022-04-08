Очільник "Київського метрополітену" просить перейменувати п'ять станцій

Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський звернувся мера столиці з ініціативою перейменувати п’ять станцій підземки.

Про це він повідомив у Facebook.

"Звернувся до міського голови з ініціативою перейменування 5 станцій підземки. Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути", – зазначив він.

Також Брагінський просить змінити назву таких станцій метро як: "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська" та "Героїв Дніпра".

"Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв! Рухаємося до перемоги разом", – підсумував він.