Україна засіяла вже 7,9% запланованих площ, – Мінагрополітики

Україна в ході посівної засіяла основними с/г культурами 1,07 млн ​​га земель, що становить 7,9% від запланованих на нинішній сезон 13,44 млн га, у тому числі за тиждень 1-8 квітня засіяно 0,47 млн га.

Про це йдеться в інформації Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що старт сівби ярих культур розпочався у всіх регіонах України, крім Луганської області, де практично на всій території точаться бої з російськими окупантами.

Уточнюється, що на даний момент загальна площа посівів ярого ячменю становить 550,8 тис. га (+223,5 тис. га за тиждень), ярої пшениці – 113,5 тис. га (+32,5 тис. га), соняшника. – 108,1 тис. га (+74,4 тис. га), гороху – 82,5 тис. га (+20,2 тис. га), вівса – 81 тис. га (+30,9 тис. га) .

Крім того, посівні площі під цукровим буряком становлять – 55,2 тис. га (+24,6 тис. га), картоплею – 43,2 тис. га, соєю – 14,1 тис. га (+3,7 тис. га). га), ярим ріпаком – 11,6 тис. га (+4 тис. га), гречкою та просом – по 0,2 тис. га.

При цьому загальний темп посівної у 2022 році випереджає показники минулого року на 14% вже посіяно 1,07 млн га порівняно з 0,94 млн га у 2021 році.

У розрізі культур з випередженням минулорічних показників ведеться сівба пшениці, вівса, цукрових буряків, соняшника, сої, картоплі, ріпаку, кукурудзії гречки, тоді як посівні площі під ячменем, горохом та просом менші, ніж минулого року.

За даними міністерства, у 2022 році в ході весняної посівної планується скоротити посівні площі на 20,5% – з 16,92 млн га до 13,44 млн га, це спричинено військовим вторгненням країни-агресора РФ та окупацією нею частини території України.

При цьому минулого року було здійснено посів озимих культур під урожай 2022 року на загальній площі 7,7 млн ​​га, у тому числі 6,5 млн га озимої пшениці, 1 млн га ячменю та 0,16 млн га жита.

Як повідомлялося, через військову агресію РФ в Україні в нинішньому сезоні очікується зменшення посівних площ високомаржинальних культур (соняшника та кукурудзи) при нарощуванні площ посівів більш простих у виробництві культур, але важливих з точки зору продовольчої безпеки – гороху, ячменю та вівса.

Україна у 2021 році під час весняної посівної засіяла майже 14 млн га сільгоспплощ, у тому числі соняшником – 6,5 млн га, кукурудзою – 5,3 млн. га, ячменем – 1,35 млн га, горохом – 0,24 млн га, цукровою буряком 0,23 млн га, вівсом – 0,19 млн га, пшеницею ярої – 0,18 млн га.