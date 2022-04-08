"Укрпошта" домовилася з 14 країнами про безкоштовну доставку відправлень до України на час війни

У відповідь на звернення "Укрпошти" вже 14 національних поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України на період війни.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Йдеться про доставку з-за кордону до конкретних одержувачів в Україні із зазначенням одержувача, адреси, індексу та контактного номеру телефону. Ці відправлення "Укрпошта", як національний поштовий оператор, безкоштовно доставить до своїх відділень в Україні, де отримувачі зможуть їх забрати. Надсилати можна одяг, господарчі товари, продукти у заводській упаковці до 10 кг, невелику кількість безрецептурних ліків. Заборонено надсилати алкоголь та товари військового призначення.

"Ми розуміємо, що в світі є потужна українська діаспора – у кожного з нас є друзі, рідні чи знайомі за кордоном, які хотіли б в цей важкий для України час підтримати нас і вислати продукти чи речі. Тому ми звернулися до пошт світу з проханням на час війни зробити спеціальні умови для доставки відправлень в Україну. І багато пошт відгукнулося і доставляють відправлення безкоштовно. Тому, якщо ваші родичі чи друзі з інших країн хочуть передати вам в Україну посилку, зараз це можна зробити безкоштовно вже з 13 країн", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Укрпошта" оприлюднила список поштових операторів:

Österreichische Post AG (Пошта Австрії) безкоштовно надсилає відправлення до 30 кг в Україну зі своїх поштових відділень, а також поштових відділень партнерів.

Omniva (Пошта Естонії) також безкоштовно доставляє в Україну посилки вагою до 30 кг з усіх поштових відділень.

з поштових відділень Poczta Polska (Пошта Польщі), що приймають відправлення EMS, можна безкоштовно відправити своїм рідним в Україну гуманітарну допомогу, обравши продукт EMS вагою до 20 кг.

An Post (Пошта Ірландії) безкоштовно зголосилася пересилати до України листи, дрібні пакети та посилки до 20 кг, оформити відправлення можна у будь-якому з поштових відділень An Post. Також Пошта Ірландії у своїх відділеннях надає безкоштовно низку послуг для українців, які емігрували у зв’язку з війною, а саме: безкоштовне поповнення SIM-картки на три місяці, одержання безпечної віртуальної адреси (для тих, хто не має поштової адреси), одержання/надсилання грошових переказів Western Union без комісії тощо.

Пошта Чехії (Česká Pošta) пропонує безкоштовне відправлення стандартної посилки до 30 кг в Україну. Надіслати посилку можна у будь-якому відділенні Пошти Чехії.

Slovenská pošta (Пошта Словаччини) безкоштовно надсилає в Україну посилки вагою до 5 кг. Відправлення приймаються у всіх відділеннях Пошти Словаччини.

Pošta Slovenije (Пошта Словенії) безкоштовно доставляє до України посилки з гуманітарною допомогою.

Georgian Post (Пошта Грузії) з перших днів війни запустили опцію безкоштовної доставки до України.

також безкоштовно відправити посилки до України можна з Cyprus Post (Пошта Кіпру), Magyar Posta (Пошта Угорщини), Guernsey Post, UK (Пошта Гернсі), Пошти Вірменії, Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару).

Перелік країн, з яких можна оформити безкоштовну доставку в Україну, є на сайті.

"Укрпошта" забезпечує прийом вхідних відправлень в Україну більше ніж з 40 країн світу, а саме: Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Італії, Іспанії, Швейцарії, Молдови, Швеції, Казахстану, Норвегії, Австрії, Чеської республіки, Бельгії, Литви, Латвії, Словаччини, Естонії, Румунії, Греції, Грузії, Об’єднаних Арабських Еміратів та низки інших країн.