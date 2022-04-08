Інфляція підскочила у березні на 4,5%, – Держстат (оновлено)

Зростання споживчих цін в Україні у березні 2022 року прискорилося до 4,5% з 1,6% у лютому, 1,3% – у січні та 0,6% – у грудні.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

У березні минулого року інфляція склала 1,7%, тому в річному вимірі за підсумками березня цього року вона зросла до 13,7% з 10,7% за підсумками лютого та 10% – за підсумками січня.

Базова інфляція за минулий місяць також підскочила до 3,8% з 1% у лютому та 0,1% – у січні. З урахуванням 1,7% у березні 2021 року у річному вимірі вона збільшилася до 10,5% з 8,2% за підсумками лютого та 7,6% – за підсумками січня.

З початку цього року, за перший квартал, інфляція склала 7,6%, а базова – 4,9%.

За підрахунками Держстату, у березні на споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 6,2%. Найбільше (на 21,3% та 15,5%) подорожчали фрукти та овочі. На 9,8-3,5% зросли ціни на рис, продукти переробки зернових, цукор, сало, олію, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, олію, молоко, сир та яйця, безалкогольні напої, м'ясо та інші продукти.

Одяг та взуття подорожчали на 13%, у т.ч. одяг – на 13,3%, взуття – на 12,5%.

Зростання цін (тарифів) на 0,5% на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива відбулося переважно через підвищення цін на оренду житла на 4%, утримання та ремонт житла – на 2,2%.

Ціни у сфері охорони здоров'я зросли на 5,6% насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 8,1%.

Підвищення цін на транспорт на 4,2% викликане переважно зростанням цін на паливо та мастила на 7,7%.

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Раніше голова Нацбанку Кирило Шевченко оцінював інфляцію у березні на рівні 2,1%, у річному вимірі – 11,1%, а базову – 8,5%, вказуючи, що відхилення від довоєнного прогнозу (відповідно 9,2% та 8,2%) – помірні.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.