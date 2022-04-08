Німеччина ухвалила закон про обов'язкові рівні запасів газу

Верхня палата парламенту Німеччини бундесрат 8 квітня ухвалила закон про обов'язкові рівні запасів газу в підземних сховищах країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

Закон встановлює мінімальні обсяги заповнення на певні дати: 80% на 1 жовтня, 90% на 1 листопада та 40% на 1 лютого. Користувачі сховищ повинні забезпечити заповнення заброньованих потужностей ПСГ, інакше їх буде вилучено. Закон набуде чинності 1 травня.

Потужність ПСГ Німеччини становить 25 млрд кубометрів активного газу. Наразі вони заповнені на 27%. Для досягнення цільового рівня заповнення у них треба закачати 16 млрд кубометрів газу – поточна вартість цього обсягу становить $18 млрд.

Німецький закон узгоджується з ініціативами Європейської комісії щодо обов'язкових вимог до запасів газу в ПСГ. На загальноєвропейському рівні пропонується цієї осені забезпечити не менше 80% заповнення, а надалі – 90%.

ЄК також пропонується нова обов'язкова сертифікація всіх операторів систем зберігання. На думку регулятора, це дозволить уникнути потенційних ризиків, пов'язаних із зовнішнім впливом на критично важливу інфраструктуру зберігання. Несертифіковані оператори повинні будуть відмовитися від права власності або контролю за ПСГ.