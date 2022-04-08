Євросоюз дозволив імпорт нафти для дочірньої компанії "Газпромнєфті" в Сербії, – влада країни

Сербія отримала звільнення від п'ятого пакету санкцій Євросоюзу, накладених на російські компанії, що дозволяє їй продовжувати імпорт нафти для компанії NIS, яку контролює російська "Газпром нафта".

Про це віце-прем'єр країни Зоран Міхайловіч повідомив у коментарі Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

"Постачання нафти на наш ринок трубопроводом Jadranski Naftovod, або JANAF, продовжуватиметься навіть після 15 травня, коли його довелося б зупинити через санкції", – сказала вона.

Раніше оператор нафтопровідної системи Хорватії JANAF заявив, що безпосередньо не працює на російському ринку, але відповідно до Регламенту Ради (ЄС) про обмежувальні заходи щодо дій Росії в Україні, що підпадають під дію Угоди про транспортування нафти, яку JANAF уклав з NIS на період з 1 січня по 31 грудня 2022 року буде змушений зупинити прокачування нафти з 15 травня.

JANAF експлуатує магістральні нафтопроводи країни та частину нафтопроводу "Адрія", здійснює транспортування нафти з порту та терміналу Омішаль (о. Крк) для хорватських та зарубіжних нафтопереробних заводів у Східній та Центральній Європі.

Компанії "Газпромнєфть", що підпала під блокуючі санкції ЄС, належить 56,15% акцій NIS, 29,87% акцій перебуває у власності республіки Сербія.

Загальний обсяг власного видобутку вуглеводнів NIS у 2021 році склав 1,19 млн тонн нафтового еквівалента (у 2020 році – 1,26 млн тонн). Обсяг переробки на НПЗ Панчеве зріс на 9% – до 3,95 млн тонн нафти, досягнувши максимального значення з 2009 року. Рекордні показники зафіксовані і в збуті продукції: він зріс на 14% – до 4,03 млн тонн нафтопродуктів.