Білорусь ввела державне регулювання цін на мило та туалетний папір

Уряд Білорусі вирішив запровадити державне регулювання цін на окремі непродовольчі товари.

Як повідомили у пресслужбі білоруського уряду, відповідну постанову підписав прем'єр-міністр країни Роман Головченко, інформує Інтерфакс-Україна.

Документом зокрема запроваджується державне регулювання цін на окремі непродовольчі товари. До цього переліку увійшли мило, туалетний папір, серветки паперові, підгузки, гігієнічні пакети, синтетичні миючі та засоби для чищення порошкоподібні, зубна паста, взуття для дітей, панчішно-шкарпеткові вироби для дітей.

Постанова також уточнює перелік товарів першої необхідності та ліків, для яких знижено граничні розміри оптових та торгових надбавок – це м'ясо, хліб та макаронні вироби, а також внесені поправки до регулювання цін на плодоовочеву продукцію.