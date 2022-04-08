Голова Нацбанку анонсував пом'якшення обмежень при обміні валюти

Національний банк України (НБУ) найближчим часом планує розглянути можливість послаблення запроваджених після нападу Росії валютних операцій.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив у інтерв’ю ЕП.

"Я думаю, що найближчим часом ми розглянемо деякі послаблення саме щодо валютообмінних операцій. В принципі ми вже їх робимо. З останнього – ми розширили перелік транскордонних переказів для волонтерів та скоротили граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями. І можу вас запевнити – це не кінець", – сказав Шевченко.

Водночас він наголосив, що скасовувати обмеження потрібно поступово.

"Ввести обмеження досить легко, але скасовувати їх треба поступово. Те, що можливо робити в умовах воєнного стану – це поетапно послаблювати обмеження. Для нас головне, що банківська система ліквідна, що вона працює. Тепер треба поступово повертати весь обсяг притаманних їй функцій", – зазначив Шевченко.

Він також відзначив, що курс гривні, закріплений рішенням НБУ станом на початок війни (29,25 грн/$), наразі не надто відрізняється від реального.

"Ми в щоденному режимі отримуємо показники з ринку і розуміємо, що сьогодні різниця між офіційним курсом і курсом на чорному ринку не така, якою була на початку війни. Вона почала досить суттєво звужуватися. Якщо на початку війни ми бачили в обмінниках, що курс коливався на рівні близько 40 грн за долар, то сьогодні середній курс по готівковому ринку 31,63-32,05. Це не дуже широкий спред і це нас тішить", – сказав Шевченко.