Виробництво молока в Україні цього року зменшиться на 13-16%, – асоціація

Виробництво молока у 2022 році через військове вторгнення РФ скоротиться на 13,3-15,9%, до 7,33-7,56 млн тонн з 8,73 млн у 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні профільної асоціації "Союз молочних підприємств України".

"Малоймовірно, що за наявного розвитку воєнної ситуації зниження обсягів виробництва молока-сировини перевищить 17%, а таке зниження не призведе до критичного скорочення пропозиції молочних продуктів на внутрішньому ринку, оскільки частка скорочення споживання, обумовлена міграційним фактором, становить 18-20%", – сказано в повідомленні.

Як зазначили в СМПУ, з початку вторгнення РФ понад 4 млн громадян України виїхали за межі країни, а близько 10 млн переїхали в безпечніші регіони, що суттєво скоротило попит на молочні продукти у країні, особливо з урахуванням практично повної зупинки його експорту.

Таким чином, за рахунок виїзду частини громадян середнє споживання з розрахунку на душу населення за підсумками 2022 року в Україні зросте на 8% – з 212 кг у 2021 році до 229 кг у нинішньому.

"Для молочної галузі перші дні теж стали шоком: закрили свої молокопереробні заводи кілька міжнародних компаній, було порушено напрацьовані логістичні схеми доставки молока-сировини, аграрні підприємства не мали куди доставляти сире молоко. Аграрії на ходу змінювали маршрути, молоко доставляли туди, куди дозволяла ситуація, багато сировини віддавали просто безкоштовно", – зазначили в СМПУ.

Ті заводи, що мали змогу працювати, приймали молоко у переробку, віддавали свою продукцію Збройним силам України, доставляли в міста як гуманітарну допомогу населенню, налагоджували постачання сировини на свої виробничі потужності і доставку готової продукції в торгові заклади, а також змінювали асортимент своєї продукції на той, що зараз найбільш затребуваний: масло, сир, сухе молоко, молоко тривалого зберігання.

Виробники молока, у свою чергу, пристосовувалися до обставин: шукали надійних покупців і безпечні маршрути збуту, змінювали раціони годування корів та зменшували кількість доїнь для того, щоб зменшити надої в умовах попиту, що спочатку помітно скоротився.

"Поступово ситуація налагоджувалася, хоча, на жаль, на тимчасово окупованих територіях та у прифронтових зонах і виробництво молока, і переробка опинилися у дуже складному становищі", – додали в СМПУ.

"Слід зазначити, що у регіонах, які знаходяться у тимчасовій окупації (Херсонська, Миколаївська області, південна частина Запорізької) – обсяги виробництва молока і раніше не були значними, що враховано у прогнозних розрахунках, зроблених СМПУ", – також зазначили в СМПУ.