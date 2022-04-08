Індійські фармкомпанії безкоштовно передали Україні ліки на 60 мільйонів

Індійські фармкомпанії-члени асоціації індійських фармвиробників (Indian Pharmaceutical Manufacturers Association, IPMA) безкоштовно передали українським клінікам та громадським організаціям ліки на близько 60 млн грн та продовжують роботу в Україні.

Про це йдеться в повідомленні ІРМА, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, індійські фармкомпанії передавали здебільшого антибіотики, анальгетики, кровоспинні, протиалергічні, загальнозміцнюючі препарати та вітаміни.

Зокрема, компанія "Діа Фарма" (Dia Pharma) передала лікарням медикаменти на суму 1,818 млн грн (антибіотики та кровоспинні препарати – гемостатики), компанія "Др. Редді'с Лабораторіз" (Dr. Reddy's) передала ліки на суму 14,7 млн грн Міністерству охорони здоров'я. Компанія "Євро Лайфкер"/Конарк (Euro Lifecare) передала лікарням медикаменти на суму майже 5,79 млн грн, волонтери цієї компанії щодня доставляють ліки та їжу нужденним у Харкові та області.

Фармкомпанія "Гетеро" (Hetero) передала ліки (антибіотики та протиалергічні препарати) на суму 4,58 млн грн лікарням Києва через держустанову "Центр громадського здоров'я". Компанія "Маклеодс Фармасьютікалз" (Macleods) у столиці передала лікарські засоби (антибіотики, анальгетики, кровоспинні препарати) на суму 26,26 млн грн Центру громадського здоров'я. Компанія "Мега Лайфсайєнсіз" (Mega Lifesciences) передала лікарням ліки (анальгетики) на суму 400 тис. грн.

Фармкомпанія "Органосін" (Organosyn) передала лікарням медикаменти на суму понад 2,89 млн грн.

Компанія "Сан Фарма" (Sun Pharma) передала ліки (анальгетики, антибіотики, гастроентерологічні препарати) на суму 3,3 млн грн. українським лікарням. Крім того, компанія Sun Pharma Romania передала $500 тис. громадським організаціям у Румунії для допомоги людям, які приїжджають із України.

У повідомленні також зазначено, що компанія "Абріл Фарм" (Abryl Pharm) разом із волонтерами працює у Києві та щодня доставляє солдатам їжу, ліки та медичні матеріали. Компанія "М.Біотек" (M.Biotech) планує у взаємодії із громадською організацією (благодійним фондом) в Україні постачання гуманітарного вантажу з Індії з лікарськими засобами, серед яких засоби для анестезії, транквілізатори та гормональні препарати.

Також волонтери від учасників IPMA ("Абріл Фарм", "Сан Фарма", "Конарк") займаються доставкою їжі, ліків та інших необхідних матеріалів, яких потребують військові на блокпостах та люди, евакуйовані з місць бойових дій. Зі свого боку "Євро Лайфкер" та "Конарк" організували транспорт для евакуації людей у ​​західні області України.

Коментуючи роботу індійських фармкомпаній в Україні з початку війни, в IPMA зазначили, що індійські фармкомпанії залишаються на ринку України. Триває робота, зокрема, з надання гуманітарної допомоги, робота менеджерів та складів із обслуговування та відвантаження замовлень дистриб'юторам. Також ведеться робота з клієнтами та лікарями у західному та центральному регіонах України, де немає бойових дій, надається допомога у лікарнях у Києві.

"Компанії підлаштовуються під нові реалії – воєнним станом у країні. У зв'язку із переміщенням співробітників до інших регіонів України працюють онлайн, робочі місця збережені та компанії сподіваються на відновлення колишньої роботи у мирний час", – повідомила асоціація.

Вона також зазначила, що компанії здійснюють відвантаження дистриб'юторам зі складів в Україні та шукають нові шляхи імпорту через західні кордони.

При цьому в IPMA поки що важко оцінити збитки, завдані агресією РФ проти України.

"З огляду на те, що війна ще триває у своїй "гарячій фазі", оцінити приблизно збитки можна буде лише після стабілізації ситуації", – наголосили в асоціації.