Японська Mitsubishi Motors зупинила виробництво автомобілів в РФ

Японська автомобільна корпорація Mitsubishi Motors призупинила постачання автомобілів в Росію, а також локальне виробництво на спільному з французькою Stellantis автозаводі ТОВ "ПСМА Рус" у Калузі.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті компанії.

"Корпорація Mitsubishi Motors зупинила виробництво на своєму заводі в Калузі в Росії до подальшого повідомлення. Через логістичні труднощі експорт автомобілів та постачання запчастин до Росії призупинено з березня", – йдеться у повідомленні.

Mitsubishi продає на російському ринку імпортовані кросовери ASX та Eclipse Cross, пікап L200; а також позашляховики Pajero Sport і Outlander, що випускаються на калузькому автозаводі "ПСМА Рус", свідчать дані російського Інтерфаксу.

Групі Stellantis належить 70% підприємства, у Mitsubishi – 30%. Інвестиції в проект становили 550 млн євро. Виробничі потужності (дві складальні лінії) дозволяють випускати загалом до 125 тис. автомобілів на рік.

Продажі Mitsubishi в РФ, за даними російської Асоціації європейського бізнесу (АЕБ), у 2021 році склали 27,7 тис. автомобілів.

За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виторг офіційного дистриб'ютора Mitsubishi в РФ (ТОВ "ММС Рус") в 2021 році склав 55,6 млрд рублів, чистий прибуток – 2,75 млрд руб.