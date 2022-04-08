Депозити населення у гривні збільшились з початку війни на 19%, – голова НБУ

З початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну об’єм депозитів населення у гривні в українських банках зріс на 19%, а у валюті – зменшився на 2%.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив у інтерв’ю ЕП.

"Щодо відтоку депозитів, то у нас на 1 квітня порівняно з першим днем війни гривневі вклади населення зросли на 19%. Вклади в іноземній валюті зменшились на 2%. Кошти юридичних осіб з початку активної фази війни зменшилися на 4% у гривнях та на 8% у доларах США. Критичних відтоків із системи в нас немає", – сказав Шевченко.

Він нагадав, що Верховна Рада минулого тижня ухвалила закон, який запроваджує гарантію повної суми депозитів населення на час воєнного стану.