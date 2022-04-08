Металургійне виробництво з початку року впало на третину, – "Укрметалургпром"

Українські металургійні підприємства у січні-березні 2022 року скоротили виробництво загального прокату на 34,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 3,12 млн тонн.

Про це йдеться в інформації об'єднання "Укрметалургпром".

Як повідомляється, за перші три місяці року виплавка сталі знизилася на 31,2% – до 3,64 млн тонн, чавуну – на 34,1%, до 3,5 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що Україна станом на 24 лютого 2022 року за неповні два місяці поточного року скоротила виробництво загального прокату на 9,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,86 млн тонн, сталі – на 8,2%, до 3,23 млн тонн, чавуну – на 10,7%, до 3,13 млн тонн.

До того повідомлялося, що Україна за підсумками роботи металургійних підприємств у січні 2022 року наростила виробництво сталі на 0,7% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, посівши 13 місце у рейтингу 64 країн – основних світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel).