Україна завершує опалювальний сезон, – Міненерго

Україна успішно завершує опалювальний сезон 2021/2022 років і вже розпочала підготовку до наступного.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телеканалу "Рада", передає Інтерфакс-Україна.

За словами Галущенка, країна виходить із опалювального сезону із запасами газу у своїх підземних сховищах в обсязі 9 млрд кубометрів та запасами вугілля понад 1 млн тонн.

Галущенко зазначив, що підготовка до наступної зими здійснюватиметься з розрахунку на відновлення роботи промисловості та зростання обсягів споживання.

"Виходимо з того, що до початку нового опалювального сезону ми повністю контролюватимемо всю територію нашої держави, і відповідно робимо розрахунки того обсягу електроенергії, вугілля, газу – всього, що нам потрібно для його успішного проходження", – підкреслив Галущенко.