"Райффайзен Банк" запустив власний сервіс платіжного терміналу в смартфоні

"Райффайзен Банк" запустив для фізосіб-підприємців та бізнес-клієнтів можливість приймати безготівкові платежі за допомогою мобільного додатка "Термінал у смартфоні".

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Для здійснення платежу відкрийте програму, введіть суму та попросіть покупця додати його безконтактну картку або платіжний пристрій... до задньої панелі вашого телефону", – йдеться у повідомленні.

Після успішної оплати підприємець зможе надіслати електронний чек на пошту покупця або передати чек через QR-код.

Як повідомлялося, у січні державний "Ощадбанк" запустив сервіс платіжного терміналу в смартфонах на Android.

Раніше також державний "Приватбанк" у партнерстві з Visa запустили "Термінал" – застосунок для прийому безконтактних платежів власним смартфоном.