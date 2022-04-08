СБУ затримала "експерта з енергетики", який поширював кремлівську пропаганду за "мільйонні гонорари"

Служба безпеки України затримала у Києві "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським пропагандистським інформагентством "Россия сегодня".