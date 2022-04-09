Рада директорів МВФ погодила відкриття спецрахунку для допомоги Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 8 квітня погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован у Facebook.

"Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади, та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандінавії та Балтії", – зазначив він.

Рашкован додав, що міністерка фінансів Канади Христя Фріландупарламенті Канади заявила, шо канадський уряд направить до 1 млрд канадських доларів на підтримку уряду України через цей рахунок.

"1 мільярд доларів від Канади будуть направлені на допомогу Уряду України через інструменти МВФ", – додав він.

Раніше директор пресофісу МВФ Джеррі Райс повідомив, що Фонд працює над створенням для України спеціального рахунку під своїм адмініструванням, який забезпечить надходження позик і грантів для України, що зараз потерпає від розв’язаної Росією війни. За його словами, цей рахунок стане механізмом, який забезпечить надходження позик і грантів від зацікавлених донорів, "щоби допомогти Україні подолати надзвичайну кризу, яка постала зараз перед нею".

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ) заявляв, що обговорює з МВФ створення спеціального рахунку під адмініструванням МВФ, який дозволить державам-членам Фонду надавати допомогу українській економіці на двосторонній основі.

Міністр фінансів Сергій Марченко минулого тижня розповідав, що Україна веде переговори про створення механізму, який дозволить США та іншим країнам передати Києву частину отриманих минулого року від МВФ в рамках додаткового розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR).

Нагадаємо, на початку серпня минулого року рада керуючих МВФ затвердила розподіл спеціальних прав запозичення (СПЗ) серед країн-членів Фонду на суму, еквівалентну $650 млрд. У тому числі Україна отримала близько $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). Частина цих СПЗ на суму $1 млрд одразу витратили на погашення випущених п'ять років тому під гарантії США євробондів.