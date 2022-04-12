Львівська область виділить 47 мільйонів на ремонт гуртожитків для переселенців

Бюджет Львівської області надає 47 млн грн для необхідного ремонту 13 місцевих гуртожитків, інтернатів, санаторіїв та готелів, які в найближчі місяці пристосують для проживання майже 1,6 тис. переселенців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький запевняє, що в області є 156 таких об’єктів, що потребують мінімальних капіталовкладень, аби стати придатними для довготривалого проживання. Щоб привести їх до належного стану, потрібно знайти понад 1,8 млрд грн.

Громади регіону сформували єдину базу із 92 ділянок площею понад 582 га, де можна почати будівництво житла для переселенців.

Також на Львівщині вже будують перше контейнерне містечко на 70 будинків для переселенців.