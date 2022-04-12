Японія запровадила санкції проти найбільших російських банків

МЗС Японії оголосило про введення санкцій щодо 398 громадян Росії та 28 російських організацій у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

Згідно з заявою міністертсва, вводяться такі заходи, як заморожування активів щодо цих фізичних та юридичних осіб, передає Інтерфакс-Україна.



Серед тих, на кого поширюються японські санкції, 385 депутатів Держдуми РФ, а також Катерина Тихонова та Марія Воронцова, яких японське МЗС називає "доньками президента РФ".



Крім того, у заяві фігурують Марія Лаврова та Катерина Винокурова, як "дружина та донька глави МЗС РФ Сергія Лаврова".



Крім того, Японія ввела санкції щодо 26 підприємств та двох банків РФ.



Серед включених до списку санкцій організацій АТ "НВК "Техмаш", Рязанське конструкторське бюро "Глобус", Арзамаське науково-виробниче підприємство "Темп-авіа", державне машинобудівне конструкторське бюро "Вимпел" імені Торопова, Арсеньївський авіаційний завод "Прогрес" імені М.Н. І. Сазикіна та інші.



Активи "Альфа-банку" та "Сбєрбанку" також будуть заморожені, а транзакції з ними заборонені, починаючи з 12 травня.



Японське МЗС уточнило, що також вводиться заборона на іноземні інвестиції в РФ. З 12 травня вони здійснюватимуться лише за спеціальними дозволами.