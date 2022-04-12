"Нафтогаз" відновлює торгівлю газом на біржових майданчиках

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" направило листи-пропозиції про співпрацю усім товарним біржам для відновлення біржової торгівлі газом, яка з моменту введення воєнного стану в Україні зупинилася.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Розширення співпраці з ліцензованими біржами дасть можливість диверсифікувати ринки збуту природного газу, надати можливості для участі у біржових торгах виключно учасникам ринку природного газу України, які пройшли комплаєнс-перевірку товарних бірж", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Нафтогаз Трейдинг" також нещодавно уклав договір про співробітництво із ще однією ліцензованою товарною біржею – ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа" (УМВБ).

Документом передбачено, що УМВБ надасть майданчик для організації електронної торгівлі природним газом, іншими товарами, облігаціями компанії, спеціальними облігаціями, забезпеченими дебіторською заборгованістю підприємств, фінансовими інструментами, включаючи свопи, опціони, угоди прямого і зворотного репо, похідними фінансовими інструментами (деривативами), тощо.

Крім того, передбачено створення умов для залучення до участі у торгах міжнародних трейдерів.

"Нафтогаз Трейдинг" має наміри запропонувати на УМВБ вже відомі ринку продукти в розділі торгівлі природним газом та розробляє нові пропозиції щодо періодів постачання та визначення ціни. Планується, що перші торги ресурсом компанії відбудуться вже у квітні цього року.