У Латвії планують побудувати власний СПГ-термінал

У Латвії партії, що формують уряд, концептуально домовилися про будівництво терміналу скрапленого природного газу (СПГ).

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, передає Delfi.

Прем'єр-міністр зазначив, що міністерству економіки доручено провести роботу з потенційними інвесторами, щоб на підставі проведеної оцінки обрати місце та будівельника терміналу. Каріньш зауважив, що це середньостроковий проєкт.

У короткостроковій перспективі Мінекономіки продовжить переговори з Естонією та Фінляндією, щоб наприкінці цього року забезпечити постачання природного газу з майбутнього СПГ-терміналу в Естонії, який може бути збудовано вже цього року.

Також буде продовжено постачання скрапленого газу з Клайпедського терміналу СПГ у Литві, додав Каріньш.

Міністр економіки Яніс Вітенбергс повідомив, що переговори з приватними інвесторами вже ведуться, і ці підприємці повідомили, що латвійський СПГ-термінал може розпочати роботу у 2023-2024 роках.

Перевага запланованого латвійського терміналу в тому, що газ зберігатиметься не в самому терміналі, а в Інчуканському підземному газосховищі, сказав Каріньш.

Раніше повідомлялося, що Латвія прийняла рішення якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу.