У Латвії планують побудувати власний СПГ-термінал
Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, передає Delfi.
Прем'єр-міністр зазначив, що міністерству економіки доручено провести роботу з потенційними інвесторами, щоб на підставі проведеної оцінки обрати місце та будівельника терміналу. Каріньш зауважив, що це середньостроковий проєкт.
У короткостроковій перспективі Мінекономіки продовжить переговори з Естонією та Фінляндією, щоб наприкінці цього року забезпечити постачання природного газу з майбутнього СПГ-терміналу в Естонії, який може бути збудовано вже цього року.
Також буде продовжено постачання скрапленого газу з Клайпедського терміналу СПГ у Литві, додав Каріньш.
Міністр економіки Яніс Вітенбергс повідомив, що переговори з приватними інвесторами вже ведуться, і ці підприємці повідомили, що латвійський СПГ-термінал може розпочати роботу у 2023-2024 роках.
Перевага запланованого латвійського терміналу в тому, що газ зберігатиметься не в самому терміналі, а в Інчуканському підземному газосховищі, сказав Каріньш.
Раніше повідомлялося, що Латвія прийняла рішення якнайшвидше відмовитися від імпорту російського газу.