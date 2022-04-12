Підприємці отримали з кінця лютого "доступних кредитів" на 4 мільярди, – Мінфін

За період з 21 лютого по 11 квітня у межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 1391 кредит на загальну суму 3,95 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що всього з моменту старту Програми представники мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП) отримали від уповноважених банків 36 213 кредитів на загальну суму 93,6 млрд грн.

"В умовах дії воєнного стану одним із пріоритетів Мінфіну залишається державна підтримка розвитку ММСП, що здійснюється, у тому числі, завдяки ініційованій Президентом України Володимиром Зеленським програмі "Доступні кредити 5-7-9%", – йдеться у повідомленні.

Так, у березні для підтримки сільськогосподарських товаровиробників з метою забезпечення посівної кампанії, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану Уряд вніс низку змін до Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Змінами передбачено суттєві спрощення для кредитування, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.

У Мінфіні закликали представників бізнесу та банківські установи активно долучатися до реалізації нововведень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.