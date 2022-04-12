Шрі-Ланка оголосила дефолт за зовнішнім боргом

Влада Шрі-Ланки припинила виплати за зовнішнім боргом, щоб зберегти ресурси на оплату імпорту харчів та палива, і має намір підготувати план реструктуризації боргів за підтримки Міжнародного валютного фонду.

Як зазначає Мінфін країни, усі виплати власникам облігацій, країнам-кредиторам та банкам зупинено на деякий час, до досягнення домовленостей щодо реструктуризації боргів у рамках програми економічних реформ, яка буде створена за участю МВФ, передає Інтерфакс-Україна.



У заяві наголошується, що наслідки COVID-19, а також подій навколо України настільки виснажили бюджетні ресурси, що подальше обслуговування зовнішнього боргу країни стало неможливим. Ще минулого місяця експерти МВФ заявляли, що борг Шрі-Ланки є непосильним для неї.



Валютні резерви країни у березні впали на 16% – до $1,94 млрд.



Влада Шрі-Ланки має намір якнайшвидше узгодити з МВФ програму економічних реформ і підготувати пропозицію для кредиторів щодо реструктуризації боргу. Мінфін сподівається уникнути жорсткого дефолту, наголошується у заяві.



За даними Bloomberg, 18 квітня Шрі-Ланка має зробити купонні виплати на суму $36 млн за євробондами з погашенням у 2023 році та виплатити ще $42,2 млн за паперами з погашенням у 2028 році. Нездатність країни зробити ці виплати означатиме дефолт.