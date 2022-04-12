В Україні попередили масштабну кібератаку на енергосектор

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про кібератаку групи Sandworm на об’єкти енергетики України з використанням шкідливих програм Industroyer2 та CaddyWiper.

Про це повідомляє пресслужба Держспецз’вязку.

Зазначається, що задум зловмисників передбачав виведення з ладу декількох інфраструктурних елементів об’єкту атаки, а саме:

електричних підстанцій – за допомогою шкідливої програми Industroyer2. Причому кожен виконуваний файл містив статично вказаний набір унікальних параметрів для відповідних підстанцій.

електронних обчислювальних машин під управлінням операційної системи Windows (комп’ютерів користувачів, серверів, а також автоматизованих робочих місць АСУ ТП) – за допомогою шкідливої програми руйнівної дії CaddyWiper.

серверного обладнання під управлінням операційної системи Linux - за допомогою шкідливих скриптів-деструкторів.

активного мережевого обладнання.

"Відомо, що організація-жертва зазнала двох хвиль атак. Первинна компрометація відбулася не пізніше лютого 2022 року. А на вечір п’ятниці, 8 квітня 2022 року, зловмисники планували відключення електричних підстанцій та виведення з ладу інфраструктури підприємства. Проте реалізації зловмисного задуму вдалося завадити", – наголосили у відомстві.

У Держспецзв’язку додали, що для виявлення, чи є подібна загроза для інших організацій України, всю інформацію, зокрема і зразки шкідливих програм, передали міжнародним партнерам та підприємствам енергетичного сектору України.