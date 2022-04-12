ДБР завадило росіянам вивезти з України 10 кораблів вартістю понад 1 мільярд

Слідчі Державного бюро розслідувань, за сприяння морської охорони та Держприкордонслужби, завадили вивести з з порту на Одещині 10 російських кораблів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зокрема, йдеться про 8 російських вантажних суден та 2 танкера, які знаходились в акваторії порту на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

"Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів", – зазначили в ДБР.

11 квітня правоохоронці передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.