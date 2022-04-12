Дефіциту основних продуктів харчування власного виробництва не очікується, – Мінагрополітики

Втрати основних агропромислових напрямків внаслідок війни наразі не становлять загрози для забезпечення українців основними продуктами харчування і виникнення дефіциту курячих яєць, м'яса птиці, молока та овочів.

Про це заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив в ефірі національного телемарафону "UA разом", коментуючи знищення окупантами великої птахофабрики на Херсонщині, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чорнобаївська фабрика (близько 4 млн курей загинуло на птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг" біля окупованого с.Чорнобаївка Херсонської обл., – ред.) орієнтувалася на виробництво яєць, і до війни ми були експортоорієнтованою країною (у деякі роки експортувалося до 40%).Тому у разі знищення цих об'єктів ми, перш за все, говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде", – пояснив заступник міністра.

Водночас щодо сфери овочівництва Висоцький зазначив, що тепличний продукт цього року буде менш доступним, "хоча він завжди був більш преміальним". Щодо овочів, що входять до базового борщового набору (капуста, морква, буряк, картопля), то у Західній та Центральній Україні площі під ними будуть збільшені, запевнив Висоцький.

Він додав, що виробництво овочів також планується утримати на належному рівні завдяки спільному проекту міністерства та міжнародних партнерів "Сади перемоги".

"Все це дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на півдні та сході країни, щоб усіх українців забезпечити відповідною овочевою продукцією", – наголосив Висоцький.