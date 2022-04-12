Через вибух з колишнього трубопроводу Медведчука витекло пальне, – Держекоінспекція

На Житомирщині внаслідок вибуху пошкоджено нафтопродуктопровід, яким раніше імпортувалося пальне з РФ та Білорусі, частина дизпалива з труби, ймовірно, витекла.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

"До Державної екологічної інспекції Поліського округу від правоохоронців надійшло повідомлення, що внаслідок вибуху на нафтопродуктопроводі "Самара - Західний напрямок" відбулась розгерметизація на території Овруцької громади в селі Рудня Житомирської області", – йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце події державні інспектори зафіксували розгерметизацію трубопроводу та розлиття на місцевості речовини схожої на дизельне пальне.

"Наразі інспектори проводять відбір проб та заміри площ забруднених територій. Після закінчення лабораторних досліджень фахівцями буде розрахована шкода нанесена навколишньому природному середовищу. Крім того, всі матеріали справи будуть направлені до ГУНП для приєднання до кримінального провадження", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом у лютому 2021 року ввів у дію рішення РНБО, яким доручено вжити невідкладних заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" державі.

Після цього суд заарештував частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яким керувала компанія "Прикарпатзахідтранс", пов'язана з оточенням Віктора Медведчука. Майно цієї компанії, включаючи дизпальне у трубопроводі, передано в управління державній "Укртранснафті".