Перший російський чиновник озвучив офіційні прогнози падіння ВВП Росії через війну

Російська влада прогнозує падіння економіки в 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну та запроваджених країнами Заходу санкцій приблизно на 10%.

Про це голова Рахункової палати РФ Алєксєй Кудрін розповів на засіданні комітету Ради Федерації з бюджету та фінансових ринків, повідомляє російський Інтерфакс.

"Зараз Мінфін оцінює прогноз Мінекономрозвитку зниження ВВП цього року, він, безумовно, знижуватиметься. Офіційний прогноз буде близько 10% зниження", – сказав Кудрін.

Пізніше він уточнив, що оцінки в основному коливаються в діапазоні від мінус 8% до мінус 10%, хоча є песимістичніші прогнози.

"Я сказав, що у різних офіційних органів прогнози близько 10%, нижче є, а є вище. Наприклад, зниження на 8% або, наприклад, 10% або трохи більше у різних державних організацій… близько 10%, причому від понад 8% до більше ніж 10%", – сказав Кудрін.

Він також зазначив, що експерти мають і гірші оцінки падіння російської економіки.

Консенсус-прогноз російських аналітиків на початку квітня передбачає падіння ВВП Росії у 2022 році на 8,4%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП РФ на 11,2%.