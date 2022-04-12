Наслідки розв’язаної Росією війни проти України позначаться на світовій економіці, – СОТ

Розв’язана Росією повномасштабна війна проти України може знизити зростання світової економіки цього року на 1,3%.

Про це йдеться в аналізі наслідків війни для торгівлі, проведеному Світовою організацією торгівлі (СОТ), повідомляє Deutsche Welle.

Оновлені розрахунки СОТ свідчать, що глобальний валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2022 році зросте лише на 3,1-3,7%, хоча торік у жовтні СОТ прогнозувала зростання світової торгівлі на 4,7%.

Причинами зниження прогнозу аналітики організації вказують зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також спад експорту з Росії та України.

"Бідні країни зазнають найбільших ризиків через війну, тому що вони витрачають більшу частину свого доходу на їжу на відміну від багатших країн. Це може мати наслідки для політичної стабільності", – зазначається у повідомленні.

В СОТ уточнили, що йдеться не лише про зниження експорту енергоресурсів, зерна та соняшникової олії з РФ та України. Зокрема, Росія – один із головних постачальників паладію та родію, необхідних для виробництва каталітичних нейтралізаторів вихлопних газів в автомобілях. Україна, у свою чергу, забезпечує індустрію напівпровідників неоном.

"Європа як основний покупець експортних товарів із Росії та України найбільшою мірою відчує на собі економічні наслідки", – зазначили у СОТ.

В організації попередили про негативні ефекти в тому випадку, якщо світова економіка розпадеться на торгові блоки і країни знову почнуть більше покладатися на власне виробництво. Це знизить конкуренцію і може призвести до особливо негативних наслідків для країн з перехідною економікою, що розвиваються.

Як повідомлялося, Міністерство економіки України прогнозувало падіння ВВП на 16% у першому кварталі цього року. За рік падіння української економіки може сягнути 45,1%, згідно з прогнозом Світового банку.