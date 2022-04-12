"Нова пошта" відновила роботу половини своїх відділень

"Нова пошта" відновила роботу половини мережі точок сервісу, перші відділення вже запрацювали відділення у Чернігові, Сумах та Сумській області.

Як повідомляє пресслужба компанії, з 12 квітня запрацювали ще 160 відділень.

Загалом, лідером із кількості працюючих відділень є Київська область — 407 відділень та Івано-Франківська — 402. Уся мережа відділень запрацювала у Чернівцях, Хмельницькому та Тернополі.

Всього в компанії працюють 4100 відділень, 7600 вуличних поштоматів та кур'єрська доставка і забір у 6100 населених пунктах.

Компанія нагадує, що до 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі по Україні у валізах або коробках до 30 кг – за 120 грн. Також у відділеннях зараз діє спеціальна знижка -40% на доставку шин та дисків.

Окрім того, у "Новій пошті" доступні усі фінансові послуги. Клієнти можуть переказати кошти по Україні, отримати міжнародний переказ через RIA та Western Union, зняти готівку, поповнити мобільний номер тощо.