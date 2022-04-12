Попит на нові вантажівки впав у березні в 11 разів, – "Укравтопром"

Первинні реєстрації нових комерційних автомобілів (включно з великовантажними) в Україні в березні 2022 року скоротилися майже в 11 разів порівняно з тим самим місяцем 2021 року – до 108 одиниць.

Згідно з оприлюдненими на сайті асоціації "Укравтопром" статистичними даними, порівняно з лютим 2022 року реєстрації скоротилися у 8,7 раза, передає Інтерфакс-Україна.

Перше місце в березневому рейтингу зміг зберегти Renault з падінням реєстрацій у 4,5 рази – до 33 машин, а на друге місце вийшла Iveco (у березні 2021 року – 15 рядок рейтингу) з реєстрацією 17 машин проти 22 роком раніше.

На третьому місці Ford – 15 машин (у 6 разів менше), на четвертому – Fiat c 7 машинами і падінням продажів майже в 20 разів.

Білоруський МАЗ замикає п'ятірку із 6 вантажівками проти 87 у березні минулого року. Зареєстровано також 2 російські вантажівки КАМАЗ (проти 13).

"Укравтопром" оприлюднив також статистику первинних реєстрацій нових автобусів, згідно з якою минулого місяця зареєстровано лише два автобуси (обидва марки Ford) порівняно зі 106 у березні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що попит на вживані авто після початку війни впав у 4 рази.