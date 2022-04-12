Країни ЄС додатково отримають 3,5 мільярда євро на українських біженців

Щоб полегшити прийом біженців, які тікають з України через російську агресію, Рада ЄС ухвалила законодавчий акт, який передбачає додаткові 3,5 млрд євро в цьому році, які країни-члени отримають на основі кількості біженців, що прибули з України.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Закон запроваджує зміни щодо збільшення попереднього фінансування в рамках програми "Допомога для відновлення згуртованості та територій Європи" (REACT-EU), однієї з найбільших програм відновлення після пандемії, для посилення фондів політики згуртованості та Фонду європейської допомоги найбільш нужденним (FEAD).

Зокрема, попереднє фінансування, яке буде сплачено з REACT-EU у 2022 році, зросте з 11% до 15% для всіх країн-членів і з 11% до 45% для країн ЄС, де кількість прибулих з України перевищувала 1% від їх населення наприкінці першого місяця після російського вторгнення.

Для спрощення мобілізації коштів закон також запроваджує опцію вартості одиниці на одну особу, що дає змогу ефективніше задовольняти основні потреби переміщених осіб з України та надавати їм базову допомогу.

Раніше повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк оголосив про програму фінансування в розмірі 4 млрд євро на 2022 та 2023 роки, щоб допомогти країнам ЄС приймати біженців з України, які рятуються від розв’язаної РФ війни.